Isola, Gian Maria Sainato svela: “Cristina ricambia il mio interesse”

Continua il percorso di Gian Maria Sainato all’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il naufrago al momento si trova in esilio sull’Isola di Sant’Elena insieme a Helena Prestes, dove si è lasciato sfuggire inaspettate rivelazioni che riguardano Cristina Scuccia. Qualche anno fa ha pubblicamente fatto coming out, in Honduras però ha fatto sapere di avere un interesse nei confronti dell’ex suora.

Alla Prestes ha raccontato di aver trascorso molto tempo con Cristina lontani dalle telecamere e le avrebbe detto di provare un interesse per lei. A detta sua anche la naufraga avrebbe detto di provare le stesse cose. Solo pochi giorni fa la Scuccia ha però ammesso di avere una persona fuori, l’ha conosciuta a Madrid nei mesi scorsi e sente molto la sua mancanza. Gian Maria Sainato ha rivelato che la sua compagna di avventura vorrebbe approfondire la loro conoscenza quando torneranno a Milano, non ha nessuna intenzione di iniziare una frequentazione davanti alle telecamere.

Tra le varie cose il naufrago ha detto: “Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico.” Sainato ha poi concluso dicendo che la capisce perché per anni è stata una suora, infatti gli ha confessato il suo interesse di nascosto perché teme il giudizio delle persone. Ha poi ribadito che quando le ha confessato il suo interesse lei ha detto che la cosa è reciproca.

