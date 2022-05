Estefania Bernal attacca Roger: “Ecco cosa mi diceva in segreto”

È giunta già al capolinea la storia d’amore nata tra Estefania Bernal e Roger Balduino, entrambi concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I due si sono conosciuti in Honduras e sembrano essere davvero complici, il loro rapporto però ha preso presto una brutta piega.

A mettere fine alla loro relazione sull’Isola è stata la naufraga, le cose si sono complicate anche a causa dell’arrivo dell’ex compagna di Roger in Honduras. Lui durante la messa in onda della puntata di venerdì l’ha accusata di aver fatto finta di essere interessata a lui per iniziare una relazione a favore delle telecamere, accusa subito smentita da Estefania Bernal. Tornata a Playa Sgamada la naufraga si è lasciata andare ad un lungo sfogo, a detta sua Roger Balduino ha chiaramente dimostrato di essere finto, pensa infatti di aver fatto benissimo a lasciarlo. Ha poi aggiunto: “Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi.”

Parlando con Licia Nunez e Marco Cucolo la Bernal ha poi rivelato cosa le diceva in segreto Roger Balduino quando erano lontani da tutti e dalle telecamere. A detta sua le avrebbe rivelato che lui e l’ex Beatriz si erano visti pochi giorni prima del suo sbarco in Honduras. Davanti alle telecamere invece ha sempre detto che non si vedevano da mesi. Secondo la naufraga lui sapeva già che l’ex fidanzata sarebbe arrivata nel programma, a parer suo ha organizzato in modo da creare il teatrino in moto tale che l’avrebbero chiamata. Estefania Bernal ha concluso dicendo che il modello l’ha messa in mezzo ad una relazione prendendo in giro lei e ferendo la sua ex.