Roger Balduino durante la nona puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri 18 aprile 2022, ha rivelato un segreto che riguarda la sua vita privata. Arrivato alla postazione delle nomination insieme ad Esmeralda ha chiesto ad Ilary Blasi se ci fosse qualcuno in studio per lui, ha poi detto che voleva fare gli auguri ad una persona molto speciale per lui, Endrick.

Il naufrago è poi scoppiato a piangere, non riusciva più nemmeno a parlare, la conduttrice ha cercato di capire perché piangesse, gli ha poi chiesto se Endrick fosse suo figlio. Lui, visibilmente commosso, ha ammesso: “Sì Ilary è mio figlio è la verità. Lui ha 11 anni, nessuno sapeva che avevo un figlio. Non riesco a parlare non ce la faccio. Voglio fargli i miei auguri e dirgli che mi manca troppo. Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me.”

Roger Balduino ha poi rivelato che all’Isola dei famosi per questioni legali non può parlare del figlio, perché altrimenti sua madre si arrabbia e per lui sarebbero guai. Ha fatto poi sapere che prima di approdare in Honduras lo sentiva al telefono tutti i giorni e poteva anche andare a trovarlo quando voleva in Brasile. Ha però ribadito che sull’Isola per questioni legali non può parlare di lui.