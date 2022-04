Antonio Zequila si scaglia contro Roger all’Isola: “Eri ubriaco in albergo”

È andata in onda ieri la settima puntata dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, tra le varie cose abbiamo assistito al battibecco tra Antonio Zequila e Roger Balduino. L’ex naufrago nei giorni scorsi a Pomeriggio Cinque ha rivelato che Estefania aveva detto di essere interessata a Jeremias Rodriguez e non a Roger che invece considerava un ‘bamboccio’.

Ieri sera dallo studio dell’Isola dei famosi ha attaccato la naufraga invitandola a dire la verità invece di essere ipocrita e falsa. Lei durante lo scontro con Zequila ha continuato a negare di aver detto che Roger le faceva schifo, ha però ammesso di aver detto che Jeremias è un bel ragazzo. In Honduras è scoppiato l’amore tra Roger Balduino ed Estefania, lui cosa ne pensa delle dichiarazioni di Antonio Zequila? Alla domanda della conduttrice il naufrago ha detto che crede alla sua fidanzata e ha dato del bugiardo all’ex naufrago. A detta sua ci ha provato con tutte le ragazze e non dice la verità su Estefania.

Antonio Zequila in studio non è certo rimasto in silenzio, è infatti sbottato contro Roger dicendo: “Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità“.

