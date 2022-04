Soleil Sorge all’Isola dei famosi con Alex Belli? Ecco cosa ha detto lei

Ospite ieri all’Isola Party Soleil Sorge è tornata a parlare di Alex Belli. La loro intesa e la loro complicità nata durante la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto discutere per mesi. Nonostante continuassero a ripetere di essere solo amici in molti erano convinti che ci fosse qualcosa di più tra loro.

Il loro rapporto dopo il reality ha preso una piega diversa, oggi i due non sono più vicini come lo erano nella casa più spiata d’Italia. Da poco si sono rivisti a La Pupa e il Secchione, ieri sera Ignazio Moser all’ex gieffina ha chiesto se approderebbe anche all’Isola dei famosi insieme all’attore. Questa la replica della Sorge: “Se farei L’Isola dei Famosi con Alex Belli? No dai mi è andata bene viverlo in casa per tutti quei mesi. Però devo essere onesta e sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola.” Soleil Sorge ha continuato dicendo che Alex Belli è una persona molta attiva e sa fare tutto, bravo anche nell’arte dell’arrangiarsi ed è per questo che a parer suo potrebbe dare molto sull’Isola, ma non con lei.

Soleil Sorge ha poi rivelato che partirebbe invece subito con Barù per l’Isola, pensa sia molto forte. In coppia con il nipote di Costantino della Gherardesca vedrebbe bene anche Giucas Casella perché con la sua leggerezza e la sua simpatia si manterrebbe benissimo. A parer suo in un contesto come quello dell’Isola dei famosi servono persone simpatiche.

LEGGI ANCHE -> Manila Nazzaro su Soleil Sorge svela: “Non ci sentiamo perché…”