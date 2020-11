Fabrizio Corona piange a Non è l’Arena: “Non voglio tornare in carcere”

Si torna a parlare di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi da un po’ di tempo sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari, a breve potrebbe però tornare in carcere. L’argomento è venuto fuori a Non è l’Arena, nella puntata andata in onda ieri 15 novembre. Il programma è condotto da Massimo Giletti su La7.

L’ex re dei paparazzi è stato ospite di Giletti tramite collegamento, dopo aver avuto un confronto con l’ex fidanzata Asia Argento, con la madre e con Alessandro Cecchi Paone ha parlato anche della possibilità di tornare in carcere. A tirare fuori l’argomento è stato il conduttore, mentre lo salutava ha infatti ricordato che il 25 novembre il tribunale dovrà prendere una decisione sul futuro di Corona. Quale? Quella di farlo tornare in carcere o permettergli di continuare a scontare la sua pena a casa sua, agli arresti domiciliari.

Fabrizio Corona prega di non tornare in carcere per il figlio

Fabrizio Corona ha chiaramente detto di non voler tornare in carcere, non tanto per lui ma per il figlio Carlos. Mentre ne parlava è scoppiato in lacrime, a Massimo Giletti ha detto che se lui tornerà in galera sarà la morte per il figlio. L’ex paparazzo ha svelato che prega continuamente Dio di non farlo tornare in carcere, in questo modo potrà rimanere accanto al figlio. Ha poi aggiunto però che non vuole che la decisione del tribunale sia un atto di pietà. Corona ci ha tenuto poi a dire a Giletti che gli vuole un bene dell’anima e che vuole molto bene anche alla madre e ad Asia Argento. A detta sua loro sono le uniche persone che in questo momento gli sono state vicino. Giletti a Fabrizio ha detto che per molti lui è un diavolo, ma a parer suo è importante stare accanto a chi sta in difficoltà.