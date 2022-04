Alvin contro Jeremias all’Isola dei famosi: l’inviato sbotta in diretta

Ieri sera durante la sesta puntata dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, abbiamo visto Alvin come non lo avevamo mai visto. In moltissime edizioni è sbarcato in Honduras con il ruolo di inviato. Il suo modo di fare è sempre stato molto pacato e tranquillo, eccetto per ieri sera che non è riuscito a non manifestare il suo fastidio nei confronti del comportamento di un naufrago, stiamo parlando di Jeremias Rodriguez.

Durante la messa in onda di ieri sera l’inviato ha richiamato il fratello di Belen Rodriguez quando non lasciava rispondere il padre alle domande che gli venivano fatte. Rivolgendosi al naufrago ha infatti detto che doveva farlo parlare, che non doveva preoccuparsi perché lo capiscono e che doveva rispondere solo quando le domande venivano rivolte a lui.

Poco dopo un altro atteggiamento di Jeremias Rodriguez ha infastidito non poco l’inviato. Cosa è successo? Mentre i naufraghi si preparavo per una prova il padre di Jeremias, Gustavo Rodriguez, si è lamentato del fatto che Floriana si trovava in una posizione che durante la prova l’avrebbe agevolata. Alvin ha subito verificato, dopodiché ha detto alla conduttrice che i naufraghi erano pronti per sottoporsi alla prova. Non ha però gradito che l’argentino ha scosso la testa in segno di disappunto.

Durante la diretta Alvin ha quindi bacchettato Jeremias Rodriguez a causa del suo comportamento. Ha iniziato dicendo che le regole del gioco le decide lui. Ha poi aggiunto: “Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente. Come è possibile?” Ha poi concluso dicendo che il naufrago è sempre in disaccordo perché convinto che c’è sempre qualcosa contro la sua coppia. Non è mancato il commento di Nicola Savino allo sfogo dell’invitato. Queste le sue parole: “Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato.”