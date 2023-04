Cristina Scuccia ha un crollo all’Isola: “È stata una notte dura”

Cristina Scuccia sta partecipando alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale. Sono trascorsi solo pochi giorni da quando è sbarcata in Honduras ma ha già avuto un crollo emotivo. Il motivo? Ha trascorso una notte molto dura. Ad aiutarla ci ha pensato Corinne Clery, la naufraga ha raccontato che vedendola così in difficoltà non poteva certo far finta di nulla.

L’attrice ha fatto sapere di averla vista impietrita, era terrorizzata dal buio ed è stato facile per lei immedesimarsi perché in passato ha dovuto fare i conti con la stessa paura quindi sa cosa significa. Pian piano è riuscita a tranquillizzarla, non appena si è calmata si è addormentata accanto a lei. Anche l’ex Suor Cristina ha parlato della terribile notte che ha trascorso a causa della sua paura del buio e ci ha tenuto a ringraziare la sua compagna d’avventura per averla supportata.

Cristina Scuccia ha fatto sapere che al momento sta bene perché è giorno, ma starà di nuovo male quando andrà via la luce. Ha poi aggiunto: “Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera.” All’Isola dei famosi riuscirà ad affrontare questa sua grande paura per poter continuare il suo percorso in Honduras? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

