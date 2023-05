Cristina Scuccia all’Isola svela: “Ci conosciamo da poco, mi manca”

Continua il percorso di Cristina Scuccia all’Isola dei famosi, reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Da quando è sbarcata in Honduras tantissime sono le domande che in molti le hanno rivolto in merito alla sua vita privata. Stando ai rumors a Madrid avrebbe intrapreso una relazione sentimentale, lei però fino ad ora aveva preferito mantenere il più stretto riserbo.

Nei giorni scorsi la naufraga ha deciso di non nascondersi più e ha ammesso di aver conosciuto una persona a Madrid che è diventata per lei molto importante. In Honduras sente molto la sua mancanza, prima di partire si era detta che non ne avrebbe parlato sull’Isola ma non riesce più a tenere nascosta questa cosa. Tra le varie cose ha svelato di averla incontrata da poco e che è entrata in punta di piedi nella sua vita senza farle pressioni dal momento che conosce il suo passato.

Cristina Scuccia all’Isola dei famosi ci ha tenuto a precisare che i voti li ha lasciati molto prima di conoscere questa persona, non vuole che questa cosa venga associata al suo ritiro dal convento. Ha poi aggiunto: “Non sto facendo niente di male, io sto semplicemente amando.”

LEGGI ANCHE -> Cristina Scuccia vuole dei figli? Le rivelazioni all’Isola dei famosi