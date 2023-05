Giuseppe Giofrè a Verissimo: “L’amore come va? È un tira e molla”

Giuseppe Giofrè è stato di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, tramite collegamento, dove si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni personali. Cresciuto in un piccolo paese non è stato facile per lui dedicarsi al ballo quando era ragazzino. La sua grande passione per la danza è nata quando era giovanissimo, guardando le sigle dei programmi.

Insieme al fratello frequentò una scuola di danza, però erano studi a livello amatoriale. Per studiare danza in modo professionale si spostò a Reggio Calabria, in molti lo prendeva in giro anche per strada. Spesso non usciva di casa per paura, lo chiamavano femminuccia perché ballava, però grazie a quegli insulti è diventato più forte e ha raggiunto i suoi sogni. A detta sua sono cose che col tempo passano, però non si dimenticano mai. Ad oggi sono tutti contenti per lui nel suo paese, lui spera che abbiano capito di aver sbagliato in passato.

Spazio poi alla vita sentimentale, alla Toffanin ha detto: “L’amore come va? Va e viene. Diciamo che è un tira e molla. Adesso è finita una storia nata nel 2019.” Avevano messo in pausa la relazione nel 2021, si erano riconciliati nel 2022 ma da circa un mese si sono detti di nuovo addio. Da solo sta meglio? A questa domanda Giuseppe Giofrè ha risposto dicendo che se si trova la persona giusta è meglio. Ha poi concluso dicendo che in questo momento non sarebbe male avere una persona accanto, però non la cerca.

