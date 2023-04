Giuseppe Giofrè è single: svela qual è il suo fidanzato ideale

Solo poche settimane fa Giuseppe Giofrè ospite a Verissimo aveva rivelato di essere fidanzato, la sua relazione però è giunta al capolinea. È stato lui stesso a svelare di essere tornato single in un’intervista concessa a Vanity Fair, dove ha detto che lo è da poco. Ci ha tenuto a precisare che sta bene e che al momento è molto impegnato dal punto di vista lavorativo, infatti le distrazioni non andrebbero bene.

Il noto e amatissimo ballerino ha continuato dicendo che l’amore non è una distrazione, pensa però che possano nascere dei piccoli problemi durante una relazione. Quando questo accade lui preferisce scappare e concentrarsi sull’obiettivo primario della sua vita, cioè la sua carriera.

Giuseppe Giofrè ha poi rivelato qual è il suo fidanzato ideale, a detta sua ad attrarlo non è il ‘bellissimo’. A detta sua non dà molta importanza all’aspetto fisico, ciò che gli piace di più sono le persone buone, come lo è lui. Il giornalista con ironia, riferendosi al suo ultimo fidanzato (Adam Vessy), ha detto che però devono avere i muscoli. Il ballerino ha così replicato: “Ma no! Perché precludersi delle opportunità? Sono aperto”.

