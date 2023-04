Isola, Alessandro Cecchi Paone in crisi con Simone: “Trovati un altro”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini stanno partecipando all’attuale edizione dell’Isola dei famosi, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi. Prima di sbarcare in Honduras il noto giornalista e conduttore ha rivelato di voler trasmettere un messaggio di libertà. Ha deciso di partecipare in coppia con il giovanissimo fidanzato per dimostrare che la differenza d’età non limita un rapporto ma lo valorizza.

I due fino ad ora hanno dimostrato di essere molto uniti e innamorati, però nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con un momento di crisi. Il motivo? Antolini dopo le nomination si è lasciato travolgere da un momento di sconforto e non ha sentito la vicinanza del fidanzato. A detta sua quando tutto diventa pesante e non riesce più a capire cosa lo circonda ha bisogno di avere al suo fianco una persona che lo capisce e lo comprende con cui poter parlare e al momento non sente di averla.

Le sue parole hanno ferito non poco Alessandro Cecchi Paone, infastidito ha così replicato: “E allora trovatene un altro! Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro.” Simone Antolini ha però cercato di fargli capire che ha bisogno di quella persona e oggi non lo sente vicino. La crisi tra loro è rientrata praticamente subito, infatti poco dopo hanno trascorso un po’ di tempo insieme sulla spiaggia e davanti alle telecamere si sono dati un romantico bacio.

