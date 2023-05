Isola, Cecchi Paone e Simone: l’ex naufrago svela perché si sono ritirati

Si è da poco concluso il suo percorso all’Isola dei famosi, dove Alessandro Cecchi Paone ha partecipato in coppia con il fidanzato Simone Antolini. I due si sono ritirati in seguito ad un malore del ragazzo, il giornalista ha scelto di abbandonare il reality perché non voleva continuare senza di lui. Sembra però che dietro la loro scelta di tornare a casa ci sia anche altro, a farlo sapere è stato il 61enne in un’intervista concessa a Fanpage.

L’ex naufrago ha rivelato che c’è stato un equivoco, poi risolto. Ha ribadito di aver partecipato solo perché la produzione del reality ha molto insistito. Volevano lui e il compagno in Honduras come coppia per rappresentare e normalizzare le coppie gay. Ai due hanno però proposto di separarsi e lo hanno fatto in un momento molto delicato, quando Simone era in terapia semi intensiva dopo il malore. Antolini era collassato, aveva sintomi gravi di disidratazione, pressione bassa, crisi notturne ecc.

Alessandro Cecchi Paone ha continuato dicendo che non dormiva da tre giorni per assistere il compagno in un delicato momento. Ed è proprio mentre erano in ospedale che gli hanno comunicato che avrebbero continuato il loro percorso come singoli concorrenti non appena sarebbero tornati in gioco. L’ex naufrago ha poi svelato: “Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso. A quel punto abbiamo deciso di tornare a casa.” Ci ha tenuto però a precisare che c’è stata confusione tra contratti e accordi, però hanno risolto tutto.

