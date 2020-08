Cecilia Rodriguez e Moser al capolinea? “Lei sente che qualcosa si è rotto”

C’è aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la notizia circola sul web e sui social già da giorni. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da ieri 12 agosto 2020, aveva fatto sapere che i due avevano superato un delicato momento di crisi, non si poteva certo immaginare che in poche ore le cose tra loro sarebbero di nuovo cambiate.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nell’ultimo weekend di luglio, dopo svariati litigi, avevano deciso di prendersi una pausa per riflettere sul loro rapporto. Ad agosto avrebbero dovuto trascorrere le vacanze separati, il ciclista ha però raggiunto la fidanzata a Verona e si erano riconciliati. Lui stesso aveva fatto sapere di aver sentito troppo la mancanza della Rodriguez. Il 10 agosto i due si sono recati insieme in Sardegna per un po’ di relax, tra loro sembrava essere tornato il sereno ma è successo di nuovo qualcosa che li ha allontanati. Sul profilo Instagram del settimanale Chi si legge: “Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca “Just Cavalli”: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono in crisi, lei va via da sola dalla Sardegna

Il settimanale Chi fa sapere che la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbe essere ‘ai titoli di coda’. Non è chiaro cosa abbia spinto i due ad allontanarsi di nuovo, la loro bellissima storia d’amore sta però affrontando un periodo davvero delicato. Moser e Cecilia riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia o metteranno un punto definitivo alla loro relazione? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.