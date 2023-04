Cristina Scuccia vuole dei figli? Le rivelazioni all’Isola dei famosi

Nei mesi scorsi Cristina Scuccia a Verissimo ha rivelato di aver lasciato il velo per dedicarsi solamente alla musica, una grande passione che ha sin da piccola. Attualmente sta partecipando all’Isola dei famosi, dove si sta mettendo alla prova affrontando molte difficoltà e paura. Riuscire ad entrare in empatia con gli altri non è sempre facile per lei, ma ha legato molto con Helena Prestes.

La modella brasiliana ieri in Honduras le ha chiesto se desidera avere dei figli, lei ha risposto dicendo che è ancora presto però ha un grande istinto materno. Ha poi svelato: “Avere una famiglia è bello, anche perché non ha senso vivere una vita senza costruire nulla. Non so cosa mi riserverà la vita.” Al momento non è ancora pronta per la maternità, però in futuro potrebbe diventare madre. Ha poi continuato dicendo che se non avrà dei figli crede che si possa fare del bene in moltissime forme.

Cristina Scuccia pensa che ci siano molti modi diversi di dare amore ed essere amati, magari potrebbe gestire una casa famiglia in futuro. A detta sua l’importante è dare amore perché pensa che sia la cosa in assoluto più bella. Ha concluso dicendo che in tante forme si può essere madri.

