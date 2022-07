Isola, Nicolas Vaporidis svela: “Ecco come spenderò il montepremi vinto”

Nicolas Vaporidis ha vinto la 16esima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, in molti all’inizio non immaginavano affatto che sarebbe stato lui il vincitore. In Honduras ha trascorso ben 99 giorni, pian piano il suo modo di fare e il suo carattere hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori facendogli conquistare il gradino più alto del podio.

In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni l’ex naufrago in merito alla vittoria ha rivelato di essere rimasto positivamente sorpreso. Il suo desiderio era quello di uscire indenne da una macchina che non conosceva, pensando di non tradire mai se stesso. Sull’Isola si è debilitato non poco, lui stesso ha rivelato di aver perso 8 chili. Oggi pesa 56 chili, i medici però gli hanno assicurato che presto recupererà. Nicolas Vaporidis ha rivelato di aver chiamato subito la madre non appena il reality è giunto al termine, i due si sono rassicurati a vicenda. Parlando della compagna ha poi detto che il regalo che le farà sarà il suo tempo, tanto tempo da trascorrere insieme dopo mesi di lontananza.

Spazio poi al montepremi vinto all’Isola dei famosi, questo ammonta a 100 mila euro, una parte però sarà devoluta in beneficienza. Come userà la restante parte? In merito a ciò ha rivelato: “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”. In futuro gli piacerebbe fare altro in televisione o vuole dedicarsi solo al cinema? L’attore ha fatto sapere al momento non parteciperà ad altri reality, ha però concluso dicendo che sarebbe una bella sfida, una crescita sia professionale che umana.