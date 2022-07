Mercedesz Henger svela come sta dopo l’Isola: “Fisicamente sono a pezzi”

Nel pomeriggio di ieri tramite alcune Instagram Stories Mercedesz Henger ai suoi tantissimi follower ha fatto sapere che non si sente affatto bene dopo aver partecipato all’Isola dei famosi. L’ex naufraga è arrivata in finale durante la 16esima edizione del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, da giorni è tornata in Italia ma non si è ancora ripresa.

La figlia di Eva Henger ha iniziato col dire che fino ad ora ha cercato di nascondere la situazione che sta vivendo, ma si è resa conto che fingere che tutto vada bene non funziona. Dopo il reality non si è fermata un attimo e questo non le ha consentito di riprendersi. Ai fan ha detto: “Io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo, sto morendo dentro perché sto fisicamente a pezzi.” Oltre alle continue emicranie l’ex naufraga avverte spesso un forte senso di nausea, soprattutto quando tocca del cibo. Ha raccontato che è sempre stata male anche quando è andata in piscina con la sorella.

Mercedesz Henger ha continuato dicendo che al momento sta evitando di recarsi anche nella spa dell’hotel insieme ad Elena Morali perché sa che starebbe male e le rovinerebbe il relax. L’ex naufraga ci ha tenuto a precisare che le sue attuali condizioni di salute non le impediranno di mangiare, di lavorare, di godersi la vita e i suoi amici. Però, mentre fa tutto ciò sta davvero male.

