Ex naufrago si scaglia contro Lory Del Santo: “È la più falsa”

Dopo la sua partecipazione alla sedicesima edizione dell’Isola dei famosi Lory Del Santo ha detto la sua su alcuni suoi ex compagni di avventura. L’ex naufraga non ha risparmiato critiche e attacchi ad alcuni di loro, specie a Luca Daffrè. Tra le varie cose lo ha accusato di essere viscido e patetico.

Lory Del Santo in un’intervista concessa di recente a Novella 2000 non ha risparmiato dure parole all’ex naufrago, a detta sua parlare con lui era deprimenti. Ha anche fatto sapere che lo chiamavano ‘ciupa ciupa’, nel senso di ‘lecca lecca’, perché per farsi accettare si comportava da vero lecchino. L’ex naufraga ha continuato dicendo che per essere accettato a tutti i costi dal gruppo adulava sempre Nicolas Vaporidis, era un ambasciatore della falsità. Ha poi rivelato che una volta ha anche dato del cibo violando il regolamento.

A distanza di qualche giorno è arrivata la replica di Luca Daffrè in un’intervista concessa a Fanpage. Tra le varie cose l’ex naufrago ha detto che Lory Del Santo è la persona più falsa della 16esima edizione dell’Isola dei famosi. Ha ribadito che quando è approdato in Honduras lo elogiava ossessivamente pensando che comprandolo lui potesse salvarla o evitarle le nomination. A detta sua lo ha poi preso di mira e gli ha dato del viscido senza alcun motivo, diceva che era il burattino di Nicolas ma con lui è nato un rapporto e gli ha insegnato tantissime cose. Daffrè ha poi concluso dicendo: “È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto.”

