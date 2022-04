Adriana Volpe, ex gieffina la attacca duramente: “Mi ha sempre annoiato”

Adriana Volpe è reduce dalla nuova esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, dove ha affiancato Alfonso Signorini nei panni di opinionista durante la sesta edizione del reality. Un’ex gieffina non ha apprezzato molto il suo modo di fare e le sue ‘opinioni’, l’ha infatti attaccata duramente. Entrambe hanno partecipato alla quarta edizione del reality, nella casa più spiata d’Italia era evidente che non provavano simpatia l’una per l’altra.

Ad attaccare Adriana Volpe ci ha pensato Rita Rusic, ospite nei giorni scorsi di Francesca Fagnani a Belve. Senza giri di parole l’ex produttrice cinematografica ha chiaramente detto che trova l’opinionista noiosa e poco stimolante. Parlando di lei ha detto: “Che Belvate ho fatto? Sì forse dire che Adriana Volpe è un’opinionista senza opinioni. Lei devo dire la verità, per me è troppo ovvia, non mi piace, mi ha sempre annoiato, anche quando eravamo nella casa del GF Vip.” L’ex gieffina ha continuato dicendo che le piacciono le persone intelligenti e frizzanti, dalle quali può imparare qualcosa, dalla Volpe non ha imparato nulla.

Lo scorso marzo Rita Rusic si era già scagliata contro Adriana Volpe in un’intervista concessa al settimanale Chi. In merito al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip aveva detto che era un’opinionista che non aveva opinioni intelligenti, un’opinionista senza opinioni. A parer suo leggeva ciò che scrivevano sui social e lo ripeteva in puntata.

