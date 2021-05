Maneskin, il duro attacco della tv bielorrusa: “Spazzatura che sa di Aids”

Dopo il loro trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 i Maneskin si sono ritrovati al centro di altre critiche e duri attacchi. Dopo la vittoria il cantante della band Damiano David era stato accusato da una rivista francese di aver sniffato cocaina in diretta. L’esito del test antidroga ha però smentito le accuse contro il giovane e amato frontman. Questa volta l’attacco è rivolto a tutta la band e arriva dalla tv bielorussa.

L’autore e presentatore della rubrica La medaglia di Giuda in onda ogni domenica sul canale televisivo Ctv emittente filo Lukashenko, Grigoriy Azarenok, ha rivolto parole molto dure e offensive nei confronti dei Maneskin. Tra le varie cose ha detto: “Si tratta di un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di Aids. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia.” E ancora: “Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale.” A detta sta anche avanzando verso le perversioni fuori di testa e la distruzione di tutto ciò che nell’uomo è umano.

Grigoriy Azarenok pensa che bisogna separarsi da questo processo, a parer suo preferiscono la dittatura. È convinto che in questo abisso sprofonderà tutto il mondo ma la Bielorussia resterà un’isola di libertà. Il nuovo duro attacco rivolto ai Maneskin sta facendo discutere non poco sui social e sul web. Sono in molti a pensare che dietro così tanta cattiveria ci sia solo invidia perché la band si è aggiudicata la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021.