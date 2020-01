Paola Caruso attacca Moreno Merlo: “Sei il demonio, fai schifo…”

Paola Caruso è stata di nuovo ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 19 gennaio su Canale 5, dove è tornata a scagliarsi pesantemente contro l’ex fidanzato Moreno Merlo. L’ex tentatore di Temptation Island continua ad attaccarla e insultarla sui social, Paola si è detta davvero stanca di questa situazione.

La chiacchierata showgirl alla conduttrice ha detto che l’ex fidanzato Moreno Merlo si è anche messo in contatto con la sorella di Francesco Caserta, suo ex compagno e padre di suo figlio. A detta sua le ha scritto per metterla di nuovo contro la famiglia di Caserta. Su tutte le furie si è scagliata contro Moreno dicendo: “Stai facendo del male a un bambino, che hai anche tenuto in braccio e coccolato. Sei il demonio, fai schifo”. In lacrime ha poi aggiunto che continua a parlare di lei perché non ha nulla da dire.

L’ex di Paola Caruso, Francesco Caserta, ha incontrato il figlio Michelino a Natale

Paola Caruso è tornata a parlare anche dell’ex fidanzato, alla conduttrice ha spiegato che durante le vacanze di Natale c’era stato un riavvicinamento con Francesco Caserta. A Domenica Live ha fatto sapere che il figlio Michelino ha finalmente incontrato il padre, ha ricevuto un regalo di Natale. Quando Barbara d’Urso le ha chiesto se c’è stato quindi un riavvicinamento lei ha risposto: “Sembrava…”. La Caruso non si è lasciata sfuggire altri dettagli al momento, in studio ha fatto però sapere che nel corso della prossima puntata di Domenica Live svelerà tutti i dettagli.