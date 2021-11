I Måneskin trionfano agli MTV EMA nella categoria “Best Rock”

Sembra vera la notizia che il 2021 è l’anno dell’Italia, l’anno dove si vince tutto.

E l’Italia ha vinto ancora.

I Måneskin hanno vinto l’award agli MTV EMA nella categoria “Best Rock“, insieme ad altri big nominati del calibro di Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e Coldplay.

Un premio che i quattro romani hanno ritirato sul palco della Budapest Sports Arena.

“Ringraziamo i nostri fan e chi ci supporta nel nostro lavoro. Ma vorrei anche dire a quanti ci dicevano che non ce l’avremmo mai fatta a sfondare nella musica che, beh, vi sbagliavate”, ha dichiarato Damiano, presentatosi con slip e il reggicalze in vista, l’ennesima provocazione della band.

Måneskin: la scalata verso il successo

Un premio, quello di ieri sera, che chiude settimane di indimenticabili successi per la band. Dall’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas all’ospitata da Jimmy Fallon, dal tour degli Stati Uniti fino al selfie con Miley Cyrus.

Inoltre, sono il primo gruppo italiano a vincere un award in una categoria internazionale e la prima band a esibirsi agli MTV EMA.

“Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti, non solo da noi ma da tanti sportivi e personalità della cultura.

Siamo molto felici che il nostro messaggio sia uscito dalla nicchia e sia arrivato a tantissime persone Il bello della musica e del nostro lavoro è riuscire a coinvolgere il pubblico e creare una corrispondenza con loro. L’America é sempre stato l’obiettivo da raggiungere per chi fa il nostro lavoro. Siamo felici di come quel paese stia ripagando il nostro lavoro”, hanno dichiarato i ragazzi.

“Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante“.

I complimenti del Ministro della Cultura

Sono arrivati anche i complimenti ufficiali del Governo italiano.

Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, infatti, ha scritto: “Complimenti ai Måneskin! Il

premio ‘Best rock’ agli MTV Europe Music Awards 2021 è un’ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana“.