Victoria de Angelis: biografia e vita privata della bassista dei Maneskin

Victoria de Angelis è ufficialmente un’icona del nuovo millennio. Talentuosa, ribelle e affascinante, la giovanissima bassista dei Maneskin rappresenta una generazione e, dalla stessa, è follemente amata. I Maneskin sono all’apice del successo raggiunto finora e sembrano non voler indietreggiare di un millimetro. Una carriera tutta in ascesa, dalla fama raggiunta ad X-Factor, alla vittoria a Sanremo, fino alla conquista dell’ultima edizione di Eurovision. I Maneskin non sono più “roba nostra”, ma un affare mondiale. Sì, perché, da qualche mese a questa parte sono in tour in tutto il mondo e riempiono location da migliaia di persone, siedono sui primi posti delle classifiche mondiali e vantano collaborazioni con i personaggi più importanti della scena musicale mondiale. E ognuno dei membri della band più famosa del momento ha, nella sua unicità, qualcosa che li rende spettacolari.

Victoria de Angelis: biografia

Victoria de Angelis, “Vic“, nasce a Roma il 28 Aprile 2000. La passione per la musica sboccia quando ha appena 8 anni e inizia a suonare la chitarra. Alle scuole medie si avvicina al basso, che diventerà il suo strumento. Di origini danesi, Vic frequenta il liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma. È proprio tra le mura della scuola che Victoria de Angelis conosce Thomas Raggi, oggi chitarrista della band. Nel 2015 i due, insieme a Damiano David, fondano la band a cui la stessa Victoria dà il nome “Maneskin”, in danese “chiaro di luna“. Poco dopo la band si completa con l’arrivo del batterista, Ethan Torchio.

Dopo aver suonato nelle piazze di Roma, la band arriva al successo con la partecipazione a X Factor 11. Arrivati in finale, conquistano il secondo posto con l’inedito “Chosen“, secondi a Lorenzo Licitra. Il pubblico, in realtà, li ha consacrati vincitori e lo dimostra seguendoli in tutte le date.

Dopo diversi brani di successo, tra cui “Torna a casa” e “Morirò da Re”, i Maneskin vincono l’edizione del Festival di Sanremo 2021 con il pezzo “Zitti e buoni” che scala tutte le classifiche. Con lo stesso brano si presentano a Eurovision, mandando il pubblico mondiale in visibilio.

Vita privata

Victoria de Angelis non rilascia molti dettagli sulla sua vita privata, nemmeno sul suo profilo Instagram . Ha dichiarato di essere bisessuale e di aver avuto relazioni con uomini e donne. Recentemente è stata paparazzata in compagnia di una ragazza di cui, però, non si conosce l’identità. I fan, da sempre, tifano per una love story tra Victoria de Angelis e Damiano, ma i due non hanno mai confermato la circostanza, sostenendo di essere migliori amici. Damiano, tra l’altro, parrebbe felicemente fidanzato con Giorgia Soleri.