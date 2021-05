Giorgia Soleri: chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri è una modella, attrice e influencer molto giovane. Sul suo profilo Instagram si presenta così: “Poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana, nel mentre scrivo e faccio la femminista guastafeste“. Negli ultimi giorni è salita agli onori della cronaca per aver dichiarato di avere una relazione con un personaggio molto amato dall’Italia. Parliamo di Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, band italiana uscita pochi anni fa da X Factor. La dichiarazione ha sconvolto i fan, abituati all’estremo riserbo del musicista.

Giorgia Soleri ha 25 anni, moltissimi tatuaggi e quasi 140milla followers. Su Instagram condivide proprio tutto: dai lavori, come le pubblicità e le copertine, alle battaglie, ai momenti più intimi. In più di un’occasione ha postato sul proprio profilo foto in lacrime, mentre racconta di una malattia che le è stata diagnosticata: la vulvodinia.

“Oggi nelle stories vi ho parlato della mia malattia, in questa foto ve la mostro.

la chiamano “malattia invisibile” ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta.

Così ho deciso di mostrarvi la parte più brutta, più marcia, più nera. ma più reale. […]

Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda. che ho paura del sesso, Che dovrei masturbarmi di più. […] Niente jeans stretti, niente collant, niente cibi acidi, niente alcool, niente zuccheri, niente mutande colorate o sintetiche, niente uscite serale, niente di niente. anche programmare una vacanza diventa un incubo sapendo che potresti passarla sdraiata in un letto a soffrire. […]”

Non solo, nel suo essere diretta e trasparente, Giorgia Soleri condivide con i fan anche la malattia della mamma, paziente oncologica.

Giorgia Soleri e la relazione con Damiano dei Maneskin

Tutti a bocca aperta quando pochi giorni fa Damiano ha pubblicato una storia su Instagram nella quale i due sono abbracciati. Il cantante, in merito a Giorgia, scrive: “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?“. Con queste parole fa intendere che la relazione con Giorgia Soleri duri da diverso tempo. Alcuni fan avevano a lungo sperato che la donna al fianco di Damiano fosse Victoria De Angelis, la ribelle bassista dei Maneskin. Altri rumors gli hanno attribuito una relazione con Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della casa di moda e naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Damiano, però, si mostra legatissimo alla bella Giorgia Soleri.

Leggi anche: Film che fanno piangere: le scene più strazianti di sempre