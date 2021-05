Maneskin: il video delle prime prove a Rotterdam in vista dell’Eurovision

I Maneskin sono atterrati a Rotterdam da pochi giorni per intraprendere l’avventura dell’Eurovision Song Contest. Dopo lo stop della scorsa edizione a causa della pandemia da Covid, quest’anno la gara riprenderà e vedrà presente il pubblico nell’Arena. Potranno assistere infatti 3.500 spettatori, dopo ovviamente essersi sottoposti al tampone per evitare contagi.

In questi giorni gli artisti in competizione stanno facendo le prove dall’Ahoy Arena e giovedì 13 maggio è stato il turno dei Maneskin. E’ possibile vedere sul canale Youtube dell’Eurovision il video del loro momento, si preannuncia già un’esibizione epica.

Maneskin: la versione riadattata di Zitti e buoni

La band romana dei Maneskin presenterà sul palco dell’Eurovision Song Contest la canzone ”Zitti e buoni”, con la quale hanno portato a casa la vittoria nell’ultimo Festival di Sanremo. In occasione della gara musicale europea il loro pezzo è stato leggermente modificato. Le regole della manifestazione infatti prevedono che la lunghezza delle canzoni partecipanti non deve superare i tre minuti, e non devono essere presenti parolacce, marchi commerciali o riferimenti politici.

I Maneskin, riguardo a questo argomento, si sono subito mostrati molto professionali e hanno detto: ”Siamo ribelli, ma non stupidi”. Dal palco dell’ESC ascolteremo dunque una versione riadattata di ”Zitti e buoni”, più breve e senza le parolacce presenti nella versione originale. ”Non avrebbe avuto senso farci eliminare dall’Eurovision per un paio di parolacce, non è quello il fulcro della canzone. C’è un regolamento che parla chiaro”.

Dove e quando vedere l’Eurovision

La competizione dell’Eurovision Song Contest andrà in scena il 18, il 20 e il 22 maggio dall’Ahoy Arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi. I Paesi in gara sono 39 e per vedere i Maneskin bisognerà attendere direttamente la terza ed ultima serata, che andrà in onda su Rai 1. Questo perché, come ogni anno, i Paesi fondatori (Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito) e quello che ha vinto l’edizione precedente (in questo caso l’Olanda) sono di diritto in finale.

In Italia le tre puntate verranno trasmesse in diretta sulle reti Rai. Per le prime due serate sono previste le semifinali in cui si esibiranno 33 artisti, andranno in onda su Rai 4 seguite dal commento di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma; per la puntata del 22 ci saranno invece le voci di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

