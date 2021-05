Maneskin, caso-droga all’Eurovision: arriva la nota ufficiale, cosa succede

Lo scorso sabato 22 maggio 2021 i Maneskin si sono aggiudicati la vittoria all’Eurovision Song Contest. La nota band ha però dovuto fare i conti con una gravissima accusa. Quale? Stando alla rivista francese Paris Match Magazine in cantante Damiano David durante la diretta avrebbe sniffato cocaina. Il gruppo in conferenza stampa ha subito smentito l’accusa, il frontman ci ha tenuto a precisare non solo di non aver fatto uso di droghe in diretta ma di non farne nemmeno nella sua vita privata.

Un comunicato ufficiale è stato diramato dall’European Broadcasting Union, in questo si legge che sono a conoscenza delle voci che circolano sul video dei Maneskin nella Green Room dopo la loro vittoria. Fanno poi sapere che Damiano David farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo a casa. Lo hanno chiesto subito loro ma non sono riusciti ad organizzarlo. Nel comunicato si legge poi: “La band, il loro management e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che si era rotto un bicchiere al loro tavolo e il cantante stava pulendo.” L’European Broadcasting Union ha confermato di aver trovato il vetro rotto, intanto stanno visionando con attenzione i filmati.

I Maneskin ricevono una pesante accusa dopo la vittoria all’Eurovision, alla band consigliano di procedere per vie legali

Negli ultimi giorni le accuse rivolte al cantante dei Maneskin dalla rivista francese sono diventate un argomento molto chiacchierato sui social. In moltissimi stanno sostenendo la band. Molti vip, come Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli, hanno consigliato ai vincitori dell’Eurovision di procedere per vie legali per far pagare care le dichiarazioni che i francesi hanno rilasciato contro la band.

