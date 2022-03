Alex Belli, ex concorrente lo critica: “Era diventato insopportabile”

Si torna a parlare di Alex Belli, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini su Canale 5. Con i suoi termini e i suoi atteggiamenti l’attore non è mai passato inosservato nella casa più spiata d’Italia, tra le cose che lo hanno reso un protagonista assoluto la sua ‘chimica artistica’ con Soleil Sorge.

Nella casa si è presto formato un triangolo amoroso tra Soleil, Alex Belli e la moglie Delia Duran. Per mesi non si è fatto che parlare del loro legame e questo ha infastidito molti. Nemmeno Davide Silvestri tollerava più questa situazione, si è anche allontanato dall’ex gieffino per questo motivo. Ospite nei giorni scorsi a Casa Chi, dopo aver parlato del momento che lo ha distrutto nella casa, ha commentato anche il comportamento dell’attore.

Tra le varie cose l’ex gieffino riferendosi ad Alex Belli ha detto: “Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero.” Al Grande Fratello Vip ha provato più volte a fargli capire che doveva mettere un punto a quel chiacchierato triangolo, alla fine ha preferito prendere le distanze da lui. Ha poi aggiunto: “Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo. Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento.” Davide Silvestri pensa che sia stato un peccato anche per l’attore, a parer suo la sua parte artistica era infatti molto più interessante dello show amoroso che hanno fatto.