Alex Belli e la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione

Alex Belli, uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip e del gossip degli ultimi mesi, grazie alla sua storia “a tre” all’interno della Casa, potrebbe tornare in tv.

Nelle ultime ore, alcuni voci hanno iniziato a circolare in merito ad una sua possibile partecipazione al programma condotto da Barbara D’urso, “La Pupa e il Secchione“.

Il bell’attore, incalzato dalle domande del giornalista Gabriele Parpiglia nella puntata di Casa Chi, ha lasciato intendere che potremo rivederlo sul piccolo schermo.

Pare che Alex, con la moglie Delia Duran, potrebbe varcare la soglia della dimora del programma “La Pupa e il Secchione”, partito con il botto martedì 15 marzo.

Alex Belli torna in tv?

E’ chiaro che, al momento, non c’è nulla di certo riguardo una sua possibile partecipazione.

Vista, però, la presenza di Soleil Sorge come opinionista e di Mila Suarez, ex di Alex Belli, tra le pupe, nulla è da escludere.

Parpiglia ha insistito nel chiedere ad Alex qualche news in più sulla sua presenza nel programma, dicendo: “Dentro ci sono tanti personaggi che hanno sfiorato la tua vita. Giura su Casa Chi che non ti vedremo alla Pupa e il Secchione e che ti prenderai una pausa“.

La replica di Alex è stata vaga: “Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi”.

Infine il bell’attore di Centovetrine ha aggiunto: “Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione“.