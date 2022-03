GF Vip, dopo la finale cosa è successo tra Jessica Selassié e Barù?

Dopo aver trascorso ben sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip Jessica Selassié si è aggiudicata la vittoria della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il percorso della principessa etiope in questi mesi ha appassionato moltissimo i telespettatori. Quando ha varcato la famosa porta rossa era una ragazza molto insicura, con il tempo ha però dimostrato un carattere forte e determinato.

LEGGI ANCHE -> Jessica Selassié ha vinto il GF Vip: grande trionfo per la principessa etiope

Nella casa più spiata d’Italia Jessica Selassié sperava di trovare l’amore ma ha collezionato solo delusioni. Inizialmente si era detta interessata all’ex gieffino Alessandro Basciano, un interesse che però lui non ha ricambiato. C’è rimasta davvero male quando lui ha iniziato una storia d’amore con l’amica Sophie Codegoni, tra le due sono scoppiati battibecchi e scontri, sono però riuscite a mettere i dissapori da parte. Quando al Grande Fratello Vip è approdato Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, la principessa etiope ha subito manifestato un forte interesse nei suoi confronti. Lui ha sempre ribadito di volere solo amicizia, con il tempo però sembravano essersi avvicinati molto.

Dentro la capanna c’è stato un avvicinamento, è poi venuto fuori che si sono anche dati quasi un ‘bacio’, alcune dichiarazioni dell’ex gieffino hanno però ferito non poco Jessica Selassié. Finito il reality cosa sta succedendo tra loro? In molti se lo stanno chiedendo. Dopo la finale l’ex gieffino Giacomo Urtis ha rivelato cosa è successo tra i due. In una diretta Instagram si vede Barù correre verso la vincitrice per abbracciarla, dopo il reality continueranno a frequentarsi? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.