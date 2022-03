Jessica Selassié ha vinto il GF Vip: grande trionfo per la principessa etiope

Si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip, la finale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è andata in onda ieri sera, 14 marzo 2022, e ha visto trionfare Jessica Selassié. La principessa etiope era approdata nella casa più spiata d’Italia sin dall’inizio, in moltissime occasioni ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori.

La Selassié durante il suo percorso durato sei mesi si è fatta conoscere dal pubblico, con il suo modo di fare e il suo carattere gentile ha conquistato praticamente tutti. Nella casa più spiata d’Italia non sono mancate le delusioni. Si era mostrata interessata ad Alessandro Basciano ma lui al Grande Fratello Vip ha iniziato una relazione con l’ex gieffina Sophie Codegoni. Negli ultimi mesi ha corteggiato Barù, nemmeno con lui però le cose sono andate come sperava.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Jessica Selassié delusa da Barù: grande imbarazzo durante il fuorionda

Nella casa più spiata d’Italia non è riuscita a trovare l’amore ma ha conquistato l’affetto e la stima del pubblico, al punto da vincere la sesta edizione del reality. Ieri sera durante la finale ha battuto al televoto Jucas Casella, poi Barù ed infine Davide Silvestri con il 62% dei voti. Jessica Selassié non appena ha scoperto di essere la vincitrice del Grande Fratello Vip è apparsa emozionatissima.