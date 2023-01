Non si placa a tensione tra Nikita Pelizon e Luca Onestini al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La gieffina ha subito mostrato interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, era convinta che lui provasse qualcosa ma quando lui le ha riservato un ‘palo’ c’è rimasta malissimo.

Da quel momento il loro rapporto non è più stato sereno, più volte si sono infatti scontrati al Grande Fratello Vip. Ieri sera mentre giocavano al GF Game Night la gieffina ha dovuto dire a Luca Onestini che lui non l’ha mai illusa, dopo averlo fatto però ha fatto dito medio. Un gesto che lui non ha affatto gradito, l’ha infatti accusata di essere una rosicona.

Dopo il gioco il giffino chiacchierando con Oriana e Attilio si è scagliato contr Nikita Pelizon dicendo che nemmeno la sua ex Ivana Mrazova ha fatto mai queste pagliacciate. Quando la loro storia d’amore è finita lei non ha mai rilasciato interviste contro di lui ed è anche per questo che la rispetta. Non può dire lo stesso della Pelizon che continua ad applaudire quando lo insultato durante le puntate. Riferendosi poi al dito medio fatto contro di lui ha detto: “Si facesse una vita! Sta ancora a rosicare? Ma sono passati due mesi!”

