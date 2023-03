GF Vip, in casa alcuni hanno il telefono? L’accusa di un’ex gieffina

Manca ancora qualche settimana alla finale della settima edizione del GF Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tanti sono i colpi di scena che continuano a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori, l’ultimo sta facendo non poco discutere. Di che si tratta? Stando alle dichiarazioni rilasciate da un’ex gieffina alcuni concorrenti avrebbero il telefono nella casa più spiata d’Italia.

A lasciarsi sfuggire questa grave accusa è stata Dana Saber, rimasta nella casa solo qualche settimana. L’ex gieffina non ha stretto molte amicizie durante il suo percorso, si è resa anche protagonista di vari battibecchi con alcuni suoi ex compagni di avventura. Nelle scorse ore, durante una diretta Instagram, ha chiaramente detto che alcuni concorrenti utilizzano il telefono al Grande Fratello Vip.

È risaputo che avere un telefono, o altro dispositivo, nella casa non è permesso perché viola il regolamento. A detta sua ad averne uno erano Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Patrizia Rossetti e Milena Miconi. Di loro sono quest’ultima è ancora al Grande Fratello Vip, gli altri sono stati eliminati. Con ironia Dana Saber durante la diretta ha anche detto: “Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente.” Nelle scorse settimane una frase di Nicole Murgia aveva già destato sospetti in merito alla possibiltà che i concorrenti utilizzassero un telefono nella casa più spiata d’Italia.

C’è stato anche un momento in cui è sembrano che Luca Onestini ne stesse usando uno, che ha subito posato in tasca quando ha notato la telecamera puntata su di lui. La questione ‘telefono’ verrà discussa durante la prossima diretta? Fino ad oggi Alfonso Signorini non ha mai affrontato l’argomento, però dopo le accuse di Dana Saber potrebbe rompere il silenzio per fare chiarezza.

