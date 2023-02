Daniele Dal Moro dopo la puntata sbotta al GF Vip: “Me ne vado…”

È andata in onda ieri su Canale 5 la 33esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale Daniele Dal Moro non ha affatto gradito che lo abbiano accusato di essere stato molto duro con l’ex Martina Nasoni. In diretta ha detto che stava bene, dopo la puntata però si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro gli autori in confessionali, ha anche minacciato di abbandonare il reality.

Il gieffino ha detto di essere stanco di prendersi le cose addosso dal momento che non ha fatto nulla. A detta sua è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare il suo percorso e sperava che questo fosse decente. Ha poi aggiunto: “Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male.”

Durante il suo sfogo ha continuato dicendo che lui con il mondo della televisione e dello spettacolo non voleva più avere nulla a che fare perché a detta sua le persone sincere e pulite muoiono e basta. Visibilmente infastidito Daniele Dal Moro ha detto che lì ci sono persone false pronte a vendersi l’anima e ha concluso dicendo che di quello come lui non importa nulla a nessuno.

