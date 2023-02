Daniele Dal Moro al GF Vip piange per Oriana: lo sfogo del gieffino

La frequentazione in corso tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua ad essere caratterizzata da molti alti e bassi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In alcuni momenti i due si avvicinano molto nella casa più spiata d’Italia, ma finiscono spesso per discutere e allontanarsi.

Da qualche giorno nella casa ha fatto il suo ingresso l’ex gieffina ed ex fidanzata di Dal Moro, Martina Nasoni, con la quale sta trascorrendo molto tempo. Lei non pensa che Oriana sia la donna giusta per Daniele, lei stessa ha detto che lo conosce bene e crede che ad oggi non ci siano molti presupposti affinché si crei tra loro una storia d’amore. La presenta della vincitrice del Grande Fratello 16 sta provocando non poco fastidio alla venezuelana, non ha infatti nascosto di essere gelosa di lei, le dà fastidio che trascorrano molto tempo insieme.

Intanto, mentre era in confessionale Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad uno sfogo e non è riuscito a trattenere le lacrime parlando di Oriana Marzoli. Tra le varie cose ha detto: “Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero.” A detta sua lui nei confronti della gieffina il suo pensa di averlo fatto e nei confronti di lei non può dire lo stesso.

