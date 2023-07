Daniele Dal Moro torna single: “Tra me e Oriana è finita”

È giunta di nuovo al capolinea la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e questa volta la rottura sembra essere definitiva. I due si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip, durante la loro partecipazione alla settima edizione del reality. Il loro rapporto sin dall’inizio è sempre stato complicato, caratterizzato da continui alti e bassi.

Dopo il reality continuavano a stare insieme e sembravano piuttosto complici e innamorati, si erano già lasciati nelle scorse settimane ma la riconciliazione era arrivata poco dopo. Nelle scorse ore l’ex gieffino ha ufficializzato la rottura con Oriana Marzoli tramite alcuni tweet pubblicato sul suo account Twitter. In occasione del suo compleanno ha chiesto ai fan non di tartassarlo con messaggi sulla modella venezuelana perché non servono a nulla.

Subito dopo Daniele Dal Moro ha spiazzato tutti dicendo: “Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”. L’ex gieffino non si è lasciato sfuggire altri dettagli in merito alla fine della loro relazione, ma ci ha tenuto a precisare che stavolta non ci sarà nessun ritorno di fiamma. Sarà davvero così? La loro storia d’amore è davvero finita in modo definitivo o riusciranno a risolvere l’ennesima crisi? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

