Continua ad essere caratterizzato da molti alti e bassi il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni c’è stato un nuovo riavvicinamento, la venezuelana però non riesce a comprendere alcuni atteggiamenti del gieffino, come il fatto di non voler dormire insieme a lei.

Ieri sera dopo la puntata la gieffina ha chiesto a Dal Moro di dormire insieme ma lui ha risposto con un no secco. Il gieffino ha precisato che fino ad ora hanno dormito insieme solo pochissime volte, ne ricordava due ma poi ha ricordato anche una terza volta in cui hanno condiviso lo stesso letto. Rivolgendosi ad Oriana Marzoli ha poi detto che la prossima volta che dormiranno insieme sarà per il suo compleanno, il 13 marzo. Ha poi aggiunto: “Basta che fai la brava e dormiamo davvero, ci siamo capiti, bisogna dormire però”.

La Marzoli c’è rimasta malissimo dopo le parole di Daniele Dal Moro, nelle scorse ore si è infatti lasciata andare ad uno sfogo con Milena Miconi. In lacrime le ha detto che il giffino nemmeno la saluta quando si sveglia, nemmeno la bacia, eppure sono cose che a parer suo un ragazzo fa quando frequenta una ragazza. Alla sua compagna di avventura ha raccontato anche che si è rifiutato di dormire insieme a lei, ha detto no senza nemmeno pensarci. Le ha detto che le ha proposto di dormire insieme per il suo compleanno, come se fosse un regalo. Visibilmente delusa e infastidita Oriana Marzoli ha concluso il suo sfogo dicendo che questa cosa la manda fuori di testa.

