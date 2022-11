GF Vip, Daniele Dal Moro svela: “Wilma per me è solo un’amica”

Da settimane non si fa che parlare del rapporto speciale nato tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I due trascorrono moltissimo tempo insieme nella casa più spiata d’Italia, ma se per lei si tratta di amore per lui è solo una speciale amicizia.

A chiarire ciò che c’è o ci sarà tra loro è stato proprio il gieffino nella notte, le sue rivelazioni probabilmente deluderanno non poco la Goich che in più occasioni ha chiaramente detto di essersi innamorata di Dal Moro. Parlando con Micol Incorvaia lui ha ribadito di essersi legato molto alla gieffina, spera però che lei non si stia facendo nessuna illusione perché tra loro ci sarà sempre e solo amicizia. Daniele pensa che lei sia gelosia della loro amicizia perché teme che lui possa allontanarsi, nella casa più spiata d’Italia parlano molto e si sono confidati molte cose in merito alla loro sfera privata.

Daniele Dal Moro in merito al suo rapporto con Wilma Goich ha poi detto: “Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica.” A detta sua quindi tra loro continuerà ad essere solo una bella amicizia.

