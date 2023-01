Wilma Goich, frasi shock su Nikita: “Ha gli occhi cattivi…”

Durante una chiacchierata con Oriana e Sarah Wilma Goich ha pronunciato frasi piuttosto gravi contro Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Riferendosi alla gieffina tra le varie cose ha detto: “Ha gli occhi cattivi, lei frequenta delle persone che fanno certe cose.” Ha poi raccontato che nelle scorse sere mentre parlavano della sua defunta figlia le ha detto che conosce delle persone che potrebbero metterla in contatto con la figlia, lei però ha fatto sapere che non farebbe mai queste cose perché non ci crede.

La cantante pensa che quelle persone hanno dei trucchi e lei non farebbe mai una cosa del genere, Nikita Pelizon le ha assicurato che sono persone affidabili ma lei non ci crede. Ogni sera preferisce fare delle preghiere, non ha bisogno di mettersi in contatto perché la figlia la sogna e la sente. Ha poi continuato dicendo che non ha bisogno di ‘sfruculiare le anime’, queste cose non le piacciono.

Riferendosi ancora alla Pelizon Wilma Goich ha ribadito che lei frequenta questa gente e che da queste persone che hanno questo magnetismo bisogna diffidare. La gieffina ha poi concluso dicendo: “Non mi piace, non ha gli occhi buoni.”

LEGGI ANCHE -> Edoardo Vianello accusa Wilma Goich: “Anche lei mi ha tradito”