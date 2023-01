Edoardo Vianello accusa Wilma Goich: “Anche lei mi ha tradito”

Edoardo Vianello e Wilma Goich sono stati sposati in passato, la separazione risale a molti anni fa e lei in più occasioni lo ha accusato di averla tradite molte volte. Anche nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato dei tradimenti subiti dall’ex marito, lui ha spesso replicato tramite varie interviste.

L’ex marito della gieffina ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi, in edicola da oggi 11 gennaio 2023. L’uomo non ha negato di aver tradito l’ex moglie ma a detta sua lei non ha rivelato come sono andate davvero le cose tra loro. Wilma Goich sostiene che lui l’ha sempre tradita, lui ci ha tenuto a precisare che c’è stata qualche scappatella, ma è capitato poche volte, ha anche detto che con lei stava bene. Tra le varie cose ha fatto sapere di aver ammesso i tradimenti quando l’ex moglie lo ha beccato, ha poi svelato: “Anche lei mi ha tradito, è andata via con lui. Non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire.”

La gieffina ha sempre sostenuto di non averlo mai tradito, in merito a ciò Edoardo Vianello ha detto che lei può dire ciò che vuole ma ha assicurato che la verità è quella che lui ha raccontato. Riferendosi ancora all’ex moglie ha poi concluso dicendo che non farebbe mai un confronto in televisione, pensa che non avrebbe senso dal momento che sono separati da molti anni.

