Elisabetta Gregoraci attacca ancora Giulia Salemi: “Non voleva pagare…”

Continua la tensione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, entrambe stanno partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Le due si sono più volte scontrate nella casa più spiata d’Italia. Stando a quanto rivelato dalla showgirl calabrese, la Salemi scriveva a Briatore per farsi offrire ospitalità e cene gratuite durante un’estate di qualche anno fa.

Giulia Salemi nella casa più spiata d’Italia ha smentito le dichiarazioni della soubrette, ha spiegato che con Briatore non ha mai avuto doppi fini, tra loro non c’è mai stato un flirt, solo amicizia. Le sue parole non sono però servite a mettere fine a tali insinuazioni, ieri al Grande Fratello Vip l’ex moglie di Flavio Briatore ha infatti accusato ancora la gieffina. È iniziato così il discorso di Elisabetta Gregoraci in confessionale: “Chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento. Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire”. La Gregoraci ha fatto poi sapere che più volte è capitato che Giulia chiamava l’ex marito quando erano insieme a casa, con loro c’era anche il figlio Nathan. A detta sua continuava a chiamarlo per ottenere privilegi gratuiti.

Elisabetta Gregoraci si scaglia ancora contro Giulia Salemi al GF Vip

Elisabetta Gregoraci ha anche commentato l’accusa che Giulia Salemi le ha rivolto la scorsa settimana, quando l’ha definita snob. A detta sua non lo è affatto, si tratta semplicemente di una questione di affinità, con alcune persone ne ha di più con altre meno. Per poi aggiungere: “Questo non significa essere una snob, assolutamente. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà.” Riferendosi ancora alla Salemi l’ex moglie di Briatore ha fatto sapere che sono successe delle cose che non ha intenzione di raccontare. Le nuove accuse della soubrette la porteranno ad un nuovo scontro con Giulia? Non ci resta che attendere per saperne di più.