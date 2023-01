Fiorello stamattina a Viva Rai 2 mentre telefonava ad Alessia Marcuzzi insieme a Fabrizio Biggio ha mostrato per errore il suo numero di telefono, un dettaglio che di certo non è passato inosservato. I due si sono subito accorti dell’errore commesso, lo showman con la sua solita ironia ha consigliato alla conduttrice di cambiare numero, lei inizialmente era incredula.

I primi messaggi sul telefono della splendida conduttrice sono arrivati subito, lei li ha letto in diretta. Per i suoi affezionati e tantissimi fan è stato un sogno poterle scrivere, la stanno infatti riempiendo di complimenti e affetto, in molti con ironia stanno ringraziando Biggio e Fiorello per questa opportunità. La Marcuzzi sta ricevendo moltissimi sms, ne ha mostrati alcuni sul suo profilo Instagram dopo il ‘pasticcio’ commesso a Viva Rai 2. Nella didascalia rivolgendosi a Fabrizio e Fiorello ha detto che non la passeranno liscia dopo quello che hanno combinato, ha poi aggiunto: “Anche se i messaggi che sto ricevendo sono tutti stupendi.”

Alessia Marcuzzi stasera tornerà in televisione dopo una lunga pausa dal piccolo schermo. Su Rai Due alle 21.20 andrà infatti in onda la prima puntata del suo nuovo programma, Boomerissima, ed è al settimo cielo. In Rai è stata accolta con immenso affetto, lei stessa durante la conferenza stampa di ieri ha fatto sapere che l’hanno subito fatta sentire in famiglia.

LEGGI ANCHE -> Boomerissima, Alessia Marcuzzi svela: “Il format si svolgerà in 3 parti”