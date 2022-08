Alessia Marcuzzi vittima di un incidente a Londra mentre era a cena fuori con il marito, i figli, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol. Come si sono svolti i fatti al ristorante? A raccontare come sono andate le cose andate le cose è stata la conduttrice con un post sul suo profilo Instagram.

Nella lunga didascalia a corredo di alcune foto che la ritraggono insieme a Lady Facchinetti ha svelato di aver rischiano la vita mentre cenava. Un pezzo di polpo le è rimasto incastrato nella trachea impedendole di respirare. In preda all’agitazione e alla paura si è alzata in piedi in cerca di aiuto, sia il marito che il figlio Tommaso hanno tentato di soccorrerla, solo l’intervento della moglie di Francesco Facchinetti però si è rivelato d’aiuto.

Alessia Marcuzzi ha detto di essere davvero grata a Wilma per averle salvato la vita praticando la manovra di heimlich, questa infatti le ha fatto sputare il pezzo di pesce che non la stava facendo più respirare. Sono stati attimi di incredibile paura che si sarebbero potuti trasformare in una vera e propria tragedia, fortunatamente però ora sta bene.

Tra le varie cose nel post, riferendosi a Lady Facchinetti, ha scritto: “Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa ‘Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai’.” Ha poi continuato dicendo che è passata in pochi secondi da uno stato di estrema sofferenza ad una totale

liberazione, realizzando che poteva andare a finire davvero male.

