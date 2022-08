Soragna, insegue la moglie e le spara: 62enne in manette

La violenta aggressione si è svolta a Soragna, in provincia di Parma, dove un uomo di 62 anni in preda all’ira ha aperto il fuoco contro la moglie di 52 anni. Tra i due era scoppiata un’accesa lite tra le mura domestiche, lei spaventata dall’atteggiamenti aggressivo dell’uomo è uscita fuor di casa e ha allarmato le forze dell’ordine.

In preda alla preoccupazione la vittima è salita in auto con l’intenzione di recarsi nella caserma di Soragna, su tutte le furie il marito ha però deciso di seguirla con l’altra auto. L’ha inseguita cercando di farla fermare con manovre anche molto pericolose. Dopo vari tentativi il 62enne è riuscito a bloccare il veicolo della moglie, non appena ha capito che aveva chiamato i Carabinieri è andato fuori di testa e le ha sparato ferendola in modo grave alla spalla.

Sul posto tempestivo è stato l’intervento dei sanitari del 118, questi dopo averle prestato i primi soccorsi l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma. Per fortuna il proiettile l’ha ferita solo di striscio, la sua vita non è in pericolo. Intanto, i Carabinieri arrivati sul posto hanno subito bloccato il 62enne e gli hanno impedito di sparare ancora contro la moglie. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio, gli agenti lo hanno poi portato in caserma per l’interrogatorio.

