La violenta vicenda si è svolta a Pedara, in provincia di Catania, dove una donna incinta di 37 anni è stata picchiata dal marito 35enne, l’ha anche chiusa in casa. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa dopo aver sentito le disperate urla provenire dall’abitazione della coppia, questi hanno quindi segnalato una violenta lite tra coniugi.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Pedara. Gli agenti hanno trovato la vittima nel cortile di casa, era terrorizzata e dolorante, sul viso aveva evidenti ferite causate dalle percosse del marito violento. La donna ha raccontato ai carabinieri che per impedirle di andare via l’uomo aveva chiuso il cancello di casa, alla vista dei militari si è chiuso in mansarda.

Gli agenti hanno subito scavalcato la recinzione per portare in salvo la 37enne, l’hanno quindi portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. La vittima ha riportato diverse ferite e contusioni su tutto il corpo. Il marito non si era fermato nemmeno di fronte al fatto che fosse in dolce attesa. I medici dopo averla visitata e medica l’hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni. La donna ha ammesso che non era la prima volta che il marito la picchiava, però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarla. Il 35enne è stato arrestato.

LEGGI ANCHE -> Primavalle, accoltella due fratelli dopo una lite: arrestato 48enne