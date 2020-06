Rivolta D’Adda, massacra di botte la moglie fino ad ucciderla: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 24 giugno 2020 a Rivolta D’Adda, comune della provincia di Cremona, all’interno di un appartamento situato in via De Nicola. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per ragioni ancora da chiarire, un uomo di 56 anni è andato su tutte le furie e ha massacrato di botte la moglie fino ad ucciderla. La vittima è Morena Designati, aveva 49 anni.

Dopo aver aggredito a morte la moglie, il 49enne in preda al panico si è recato dal fratello per confessare di aver ucciso la donna. Subito dopo si è dato alla fuga a bordo di una Volvo V70. Le forze dell’ordine dopo aver ricevuto la segnalazione si sono precipitate a casa della coppia intorno a mezzanotte, dove hanno trovato il corpo senza vita della donna. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, i medici non hanno potuto però fare altro che costatare il suo decesso. Era già morta al loro arrivo.

La fuga del marito della vittima è durata solo poche ore. I carabinieri si sono infatti messi subito sulle sue tracce. Lo hanno rintracciato e arrestato per omicidio nelle prime ore di stamattina a Rivolta D’Adda, era al confine tra le province di Cremona e Bergamo.