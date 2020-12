Lombardore, accoltella moglie dopo una lite: arrestato per tentato omicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella notte, giovedì 24 dicembre 2020 a Lombardore, comune della città di Torino. I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in via 24 maggio 2. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, Corneliu Anton, un uomo romeno di 48 anni, si è scagliato con violenza contro la moglie. In preda alla furia ha accoltellato all’addome la donna, Mihaela Lucan, sua connazionale di 45 anni

Dopo aver sentito le disperate urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia, una vicina di casa si è spaventata e ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta nella notte a Lombardone. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato il 48enne in evidente stato di agitazione, la donna era gravemente ferita e terrorizzata.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima i sanitari l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale in condizioni disperate. A causa dell’aggressione ha riportato un’emorragia interna, al momento si trova ricoverata in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi. Stano alle prime informazioni sul caso, i due avrebbero litigato perché lei si lamentava del fatto che il marito fosse continuamente ubriaco. Il 48enne è stato arrestato per tentato omicidio, dopodiché è stato portato in carcere.