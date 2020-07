Bresso, viola il divieto di avvicinamento e picchia l’ex compagna: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, venerdì 10 luglio a Bresso, comune della città di Milano. Un uomo di 30 anni del Salvador intorno alle otto ha raggiunto l’ex compagna in via Ariosto, tra loro è presto scoppiata un’accesa lite al culmine della quale lui l’ha colpita al volto con violenza.

Non era la prima volta che l’uomo la picchiava. I maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, una donna di 38 anni, andavano avanti da tempo ed è per questo che nei confronti del 30enne era stato emesso il divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi da lei frequentanti. Ieri mattina l’uomo ha però violato il divieto ed è andato da lei. La furiosa lite si è svolta in mezzo alla strada, alcuni passanti hanno subito allarmato le forze dell’ordine per aiutare la donna.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri mattina a Bresso. Giunti sul posto gli agenti hanno subito bloccato l’uomo, era ancora agitato e nervoso. Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché l’hanno portato nel carcere di San Vittore. La 38enne è stata invece portata all’ospedale Niguarda per ricevere le cure necessarie dopo le percosse subite. I medici, dopo averla visitata e medicata per la frattura delle ossa nasali, l’hanno dimessa con una prognosi di ventuno giorni.