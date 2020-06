Anzio, colpisce il padre con un ventilatore dopo una lite: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno 2020 ad Anzio, comune della città di Roma. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 30 anni si è scagliato con violenza contro il padre 68enne. In preda all’ira lo ha colpito con un ventilatore.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stata proprio la vittima non appena il figlio è andato via di casa. Ricevuta la segnalazione di lite in appartamento, la polizia è intervenuta immediatamente sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione ieri pomeriggio, un appartamento situato ad Anzio. Giunti sul posto i poliziotti vedendo il 68enne ferito hanno subito chiamato un’ambulanza, era terrorizzato non appena sono arrivati gli agenti. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

A causa dell’aggressione la vittima ha riportato contusioni allo zigomo e al naso e la frattura di una costola. Dopo averlo visitato e medicato, i medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in trenta giorni. Intanto, gli agenti hanno rintracciato il figlio del 68enne, si era recato nella sua abitazione dopo aver aggredito il padre. Il 30enne, dopo essere stato portato in commissariato, è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi.