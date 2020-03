Catanzaro, 17enne mette le mani al collo al padre dopo una lite: arrestato

È successo nella mattinata di sabato 7 marzo 2020 a Catanzaro. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un giovane ragazzo straniero di soli 17 anni si è scagliato violentemente contro il padre. La furiosa lite è avvenuta davanti a tutta la famiglia. In preda alla paura sono stati proprio i familiari ad allarmare le forze dell’ordine per evitare che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia.

Dopo aver ricevuto la segnalazione di lite in appartamento, i carabinieri di Catanzaro si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione. Giunti all’interno dell’appartamento la lite tra padre e figlio era ancora in corso. Il ragazzo era in evidente stato di agitazione, continuava ad inveire contro il padre e a minacciarlo. Alla vista degli agenti il 17enne non si è affatto calmato, al contrario ha aggredito con violenza il padre. Gli ha messo nche le mani al collo nel tentativo di strangolarlo. I carabinieri sono riusciti subito a bloccare il ragazzo, lo hanno poi arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Dopo l’arresto il 17enne è stato trasferito nel Centro di prima accoglienza del capoluogo. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi, 10 marzo 2020.