Cinisello, ubriaco si scaglia contro la moglie poi si taglia con un taglierino

È successo nella serata di ieri, giovedì 12 dicembre, a Cinisello Balsamo, comune della città di Milano. Una furiosa lite tra moglie e marito è scoppiata intorno alle 20 di ieri all’interno dell’appartamento della coppia, in via Risorgimento. Rientrato a casa ubriaco l’uomo, un 36enne, ha iniziato a scagliarsi contro la moglie.

La vittima, stanca di subire i maltrattamenti da parte del marito violento, ha approfittato di un momento di distrazione del 36enne per allarmare le forze dell’ordine e mettere fine al suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta nella serata di ieri a Cinisello Balsamo. Non appena gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo si è chiuso in casa e ha iniziato a tagliarsi con un taglierino, si è ferito all’addome e alle braccia.

Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione della coppia, hanno disarmato l’uomo e lo hanno immobilizzato per evitare che si scagliasse contro di loro e che continuasse a farsi del male. Il 36enne è stato poi trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie dopo che si è ferito con il taglierino, fortunatamente le sue ferite non sono risultate gravi.